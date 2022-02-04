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В Минске возбудили дело в отношении оппозиционера Латушко по факту получения взятки

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении находящегося за рубежом члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко по факту получения взятки. Об этом ведомство сообщило в пятницу в своем Telegram-канале.

"По факту получения взятки департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в отношении Латушко П. П. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

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