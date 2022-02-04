США направляют делегацию в Брюссель, Софию и Бухарест обсуждать ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Американская администрация направляет на следующей неделе межведомственную делегацию в Брюссель, Софию и Бухарест для обсуждения обстановки вокруг Украины. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

Как она уточнила, делегацию возглавит советник Госдепартамента Дерек Шолле. Занимаемая им должность равнозначна посту заместителя руководителя американского внешнеполитического ведомства.

Эмиссары США будут находиться в Болгарии, Румынии и Бельгии в период с 7 по 11 февраля. Визит станет "продолжением масштабных дипломатических усилий" Вашингтона, предпринимаемых вместе с его "европейскими союзниками в поддержку единого подхода" к России в нынешней ситуации вокруг Украины, заявляет Госдепартамент. По его утверждению, эти совместные усилия направлены на то, чтобы подвигнуть Россию "выбрать дипломатию и деэскалацию".

В Болгарии Шолле и сопровождающие его лица проведут новый раунд двустороннего стратегического диалога, в Румынии - обсудят в том числе развертывание дополнительных американских воинских подразделений, в Бельгии - встретятся с чиновникам НАТО и ЕС для продолжения дискуссий по обстановке вокруг Украины, изучения хода диалога с Москвой по безопасности, а также выработки в отношении России потенциальных новых жестких экономических санкций.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.