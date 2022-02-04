Госсекретарь США посетит Тихоокеанский регион с 7 по 13 февраля

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит поездку в Тихоокеанский регион в период с 7 по 13 февраля. Об этом сообщил в пятницу в распространенном здесь заявлении официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

Во время пребывания в Австралии 9-12 февраля Блинкен примет участие во встрече глав дипломатических ведомств Австралии, Индии, США и Японии. "Они обсудят ряд двусторонних и глобальных приоритетов",- говорится в заявлении. Госсекретарь также проведет встречу с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и пообщается со студентами, представителями академических кругов и экспертами в области технологий.

12 февраля Блинкен посетит Фиджи, где обсудит с премьер-министром страны Фрэнком Баинимарамой вопросы "углубления двусторонних отношений и пути содействия развитию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Это будет первый визит госсекретаря США на Фиджи с 1985 года, отмечается в заявлении госдепа.

12 февраля Блинкен посетит Гонолулу (Гавайские острова), где проведет трехстороннюю встречу с министром иностранных дел Японии и министром иностранных дел Южной Кореи. Цель встречи - "углубление сотрудничества в рассмотрении угроз со стороны ядерной и ракетной программ КНДР и противостояние глобальным вызовам ХХI века".