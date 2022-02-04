Парламент Черногории отказался сокращать свой мандат

БЕЛГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Скупщина (81-местный парламент) Черногории на чрезвычайном заседании отказалась поддержать предложение премьер-министра страны Здравко Кривокапича о сокращении ее мандата. Трансляцию заседания ведет в пятницу пресс-служба парламента.

В ходе голосования о вынесении предложения на повестку дня 28 депутатов проголосовали "за", шесть - "против", еще 42 воздержались. Таким образом, предложение о сокращении мандата не было принято к рассмотрению парламентом, после чего спикер Алекса Бечич заявил о закрытии второго чрезвычайного заседания.

Ранее, 20 января, правительство Черногории приняло решение предложить парламенту прекратить его полномочия до истечения мандата и провести новые парламентские выборы в мае. Согласно конституции, мандат парламента может быть завершен раньше срока либо сокращением мандата, либо роспуском парламента. Сокращение срока полномочий парламента может быть предложено президентом республики, правительством или на основании 25 подписей депутатов. Решение о сокращении мандата принимается большинством голосов депутатов (41 голос из 81).

Ранее в парламент были внесены инициативы о недоверии правительству страны во главе с Кривокапичем. В ответ он внес в парламент предложение об отставке инициатора голосования о недоверии кабмину - вице-премьера Дритана Абазовича, голосование состоялось 3 февраля и не было поддержано депутатами. Внеочередное заседание парламента Черногории по вопросу о недоверии правительству состоится в ближайшее время.