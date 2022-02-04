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Протесты в Казахстане

В Казахстане после беспорядков расследуют более 2,7 тыс. уголовных дел

Заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры республики Елдос Килымжанов сообщил, что по этим делам 802 подозреваемых содержатся под стражей

НУР-СУЛТАН, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана после произошедших в стране беспорядков расследуют свыше 2,7 тыс. уголовных дел. Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры республики Елдос Килымжанов.

"По состоянию на 4 февраля в производстве следственно-оперативных групп находятся 2 750 уголовных дел. По этим делам 802 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей. Среди них 113 имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбой, есть приверженцы радикальных религиозных течений", - рассказал Килымжанов.

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