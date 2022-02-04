В Казахстане после беспорядков расследуют более 2,7 тыс. уголовных дел

НУР-СУЛТАН, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана после произошедших в стране беспорядков расследуют свыше 2,7 тыс. уголовных дел. Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры республики Елдос Килымжанов.

"По состоянию на 4 февраля в производстве следственно-оперативных групп находятся 2 750 уголовных дел. По этим делам 802 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей. Среди них 113 имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбой, есть приверженцы радикальных религиозных течений", - рассказал Килымжанов.