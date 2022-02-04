Чехия отзовет иск на Польшу из суда ЕС после получения €45 млн по спору о шахте

ПРАГА, 4 февраля. /ТАСС/. Чехия пока не получила от Польши €45 млн по договоренности о закрытии спора из-за шахты "Туров" и поэтому не отозвала иск на эту страну из суда ЕС. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь чешского правительства Вацлав Смолка.

"Польская сторона заверила, что послала нам €45 млн по договоренности [о завершении спора по руднику]. Иск из суда ЕС будет отозван в момент, когда будут получены эти средства. Пока поступило только €10 млн", - отметил Смолка.

Между тем ранее в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что его страна полностью расплатилась с Чехией. "Мы вчера передали соответствующие средства. Это было €35 млн плюс €10 млн от PGE ("Польской энергетической группы" - прим. ТАСС)… Чехия отозвала свою жалобу, поданную в европейские институты. Это полностью закрывает дело", - сказал он.

Премьер-министры Чехии Петр Фиала и Польши Матеуш Моравецкий в четверг окончательно договорились о завершении продолжавшегося почти год спора вокруг шахты "Туров". Соответствующее соглашение было подписано в Праге.

Суть спора

В конце февраля 2021 года Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство), до тех пор пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров". Оплачивать штраф Варшава также отказалась.

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).