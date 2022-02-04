В Луганске считают, что YouTube блокировкой каналов демонстрирует двойные стандарты

"Блокировка каналов, ежедневно доносящих до людей правду о событиях, происходящих на нашей земле, свидетельствует только о политизированности создателей YouTube. Ведь новостные каналы украинских СМИ, которые нередко демонстрируют жестокость и призывают к разжиганию межнациональной ненависти, продолжают работу, и закрывать их никто не собирается. О чем это говорит, если не о двойных стандартах и неспособности адекватно оценивать ситуацию, происходящую в мире?" - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

По его словам, такие действия "дискриминируют в первую очередь самих создателей YouTube". Сидоров также сообщил, что министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР так и не получило ответ на запрос о причинах блокировки канала ведомства. "Во все времена в мире действовало правило: культура и спорт при любых обстоятельствах остаются вне политики, ведь их главная задача - объединять людей вне зависимости от национальностей, языковой принадлежности и личных предпочтений. Заблокированный YouTube-канал нашего министерства содержал информацию о проводимых мероприятиях и акциях, и уж точно не призывал к агрессии или ненависти. Однако руководство видеохостинга почему-то решило, что канал "нарушает правила сообщества". Примечательно, что ответа на вопрос, какие именно правила были нами нарушены, не последовало", - рассказал министр.

YouTube в ночь на пятницу без объяснения причин удалил канал агентства Луганскинформцентр (ЛИЦ). Также были заблокированы учетные записи Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции ЛНР в YouTube. Видеохостинг также заблокировал каналы Министерства информации и управления Народной милиции ДНР. Кроме того, из YouTube были удалены аккаунты двух оппозиционных украинских телеканалов "Первый независимый" и "UkrLive", на которые ранее указом президента Украины были наложены санкции.