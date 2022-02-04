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Милиции ДНР и ЛНР после блокировки их каналов в YouTube создали новые в Rutube

Народная милиция ЛНР также завела аккаунт на международном видеохостинге "Бастион"

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) создали в пятницу каналы на российском видеохостинге Rutube после блокировки их аккаунтов в YouTube.

"Народная милиция подготовила альтернативную площадку для размещения видеоматериалов на российском видеохостинге", - сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

Народная милиция ЛНР также заявила о создании своего канала в Rutube. Помимо этого оборонное ведомство завело аккаунт на международном видеохостинге "Бастион", основанном на независимой блокчейн-модели.

Ранее Министерство информации ДНР также сообщило, что активизирует работу на Rutube после блокировки аккаунта ведомства американским видеохостингом YouTube.

YouTube в ночь на пятницу без объяснения причин удалил канал агентства Луганскинформцентр. Также были заблокированы учетные записи Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции ЛНР в YouTube. Видеохостинг также заблокировал каналы Министерства информации и управления Народной милиции ДНР. Кроме того, из YouTube были удалены аккаунты двух оппозиционных украинских телеканалов "Первый независимый" и "UkrLive", на которые ранее указом президента Украины были наложены санкции.

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