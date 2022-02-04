Пашинян на онлайн-встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора

ЕРЕВАН, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер Армении Никол Пашинян в пятницу на видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла при посредничестве и участии президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля, отметил важность урегулирования карабахского конфликта и заключения мирного договора. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость долгосрочного урегулирования нагорнокарабахского конфликта под сопредседательством Минской группы ОБСЕ и заключения мирного соглашения", - отмечается в релизе.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, "стороны обменялись мнениями о решении существующих гуманитарных проблем, разблокировании региональных инфраструктур, находящихся под суверенитетом двух стран, снижении напряженности на армяно-азербайджанской границе, деятельности международных организаций в Нагорном Карабахе, а также широкий спектр других вопросов".