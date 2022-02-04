Палата представителей США одобрила законопроект о противостоянии КНР в технической сфере

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает выделение из бюджета $52 млрд на развитие производства полупроводников в стране с целью противостояния Китаю в технической сфере.

Трансляция заседания велась в пятницу на сайте нижней палаты законодательного органа. Инициативу поддержали 222 конгрессмена, против высказались 210.

Законопроект является версией документа, принятого в июне 2021 года Сенатом Конгресса США и предусматривавшего выделение $250 млрд на противостояние Китаю в технической сфере. Однако между ними имеются отличия. Оба предусматривают выделение $52 млрд на развитие в стране производства полупроводников для "борьбы с зависимостью от китайских компаний и технологий", но другие суммы, направляемые на различные расходы в сфере развития технологий, отличаются. В версии Палаты представителей также выделены отдельные средства, порядка $8 млрд, на борьбу с изменением климата, чего не было в версии Сената. Теперь палатам предстоит согласовать общую версию документа, после чего в каждой из них вновь состоится голосование по нему. Только после этого законопроект может поступить на подпись президенту США.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выражал протест в связи с одобрением Сенатом США этого законопроекта. Он призвал Вашингтон прекратить рассмотрение инициативы. Как указал дипломат, Китай выступает решительно против того, чтобы США относились к КНР как к "воображаемому противнику". Он также отметил, что цель развития Китая состоит в совершенствовании и обеспечении возможностей для лучшей жизни китайского народа.