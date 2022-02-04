ЛНР попросила Россию рассказать мировому сообществу о цензуре со стороны YouTube

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) обратилась к России и ее представителям в международных организациях в связи с блокировкой сервисом YouTube аккаунтов СМИ и ведомств республик Донбасса. Об этом в пятницу сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Мы обращаемся к Российской Федерации, к ее представителям в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и других международных организациях с просьбой донести информацию о циничном нарушении прав человека, демократических стандартов и введении цензуры со стороны крупнейшего интернет-ресурса YouTube. Мы призываем все международное сообщество обратить внимание на игнорирование действий YouTube, направленных на уничтожение свободы слова властями США, в юрисдикции которых находятся компания и ее владельцы", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Пасченик подчеркнул, что республики найдут способ "донести правду до людей всего мира, которые хотят объективных сведений". "Но те, кто совершил эту провокацию и пошел по пути беспредела, должны для всех быть носителями двойных стандартов и душителями свободы слова", - подытожил он.

YouTube в ночь на пятницу без объяснения причин удалил канал агентства Луганскинформцентр. Также были заблокированы учетные записи Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции ЛНР в YouTube. Видеохостинг также заблокировал каналы Министерства информации и управления Народной милиции ДНР. Кроме того, из YouTube были удалены аккаунты двух оппозиционных украинских телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, на которые ранее указом президента Украины были наложены санкции.