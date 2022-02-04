Глава МИД Польши не исключил дальнейшего расширения военного присутствия США в стране

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Дальнейшего расширения американского военного присутствия в Польше исключать нельзя. Об этом польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил в пятницу на брифинге в Вашингтоне после встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Отвечая на вопрос о том, ограничатся ли США отправкой в Польшу 1,7 тыс. солдат, Рау указал, что таких слов не прозвучало. "Я не услышал ничего такого, чтобы это был конец", - сказал он. "Реакция обеих сторон спора будет адекватна ситуации", - добавил министр.

"Этого [расширения американского военного присутствия] нельзя исключать. Даже наоборот. Стратегия НАТО основана на том, что сдерживание и оборона должны иметь симметричный характер. Иначе это не имело бы смысла", - отметил Рау.