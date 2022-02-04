Псаки: одобрение Сенатом пакета антироссийских санкций не принципиально для Белого дома

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Одобрение Сенатом Конгресса США пакета антироссийских санкций на случай обострения ситуации вокруг Украины не играет принципиальной роли для американской администрации, поскольку действий со стороны Конгресса не требуется для введения рестрикций против Москвы. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей был задан вопрос о том, насколько важно для Белого дома одобрение Сенатом подготовленного им пакета санкций против РФ, учитывая, что сенаторы так и не смогли согласовать эту инициативу на текущей неделе и разошлись. "Мы находимся с ними в тесном контакте. Но для нас не принципиально введение санкций, не так ли? Это не требуется", - сказала она.

Как пояснила Псаки, она имела в виду, что американской администрации "не требуется действий со стороны Конгресса" для введения рестрикций против РФ, она может делать это самостоятельно. "Мы подготовили разрушительный пакет экономических санкций, которые будут иметь огромное воздействие на российскую экономику", - утверждала пресс-секретарь американского президента.

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

Позднее Менендес заявил, что часть из обсуждаемых в Сенате США санкций против РФ из-за ситуации против Украины может быть введена до вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия. Менендес не пояснил, какие именно санкции могли бы быть введены заранее. Администрация США до этого выступала против использования санкций в предварительном порядке, поскольку иначе они потеряют сдерживающий эффект.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.