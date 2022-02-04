Макрон в беседе с Пашиняном и Алиевым отметил прогресс в поиске пропавших без вести

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева заявил о прогрессе в вопросе поиска пропавших без вести. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, распространенном по итогам состоявшихся переговоров.

"Президент Макрон и председатель Евросовета Мишель подтвердили свою полную приверженность поддержке действий, направленных на снижение напряженности и установлению спокойствия в регионе. Они отметили прогресс, достигнутый после встречи, проведенной на полях саммита "Восточного партнерства" (в декабре 2021 года - прим. ТАСС), особенно в части освобождения пленных и продолжающихся совместных усилий по поиску пропавших без вести", - отмечается в сообщении администрации французского лидера.

В Елисейском дворце также сообщили, что в ходе переговоров стороны отметили необходимость работы по восстановлению железнодорожного сообщения.

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Как отметил в конце декабря 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, российский миротворческий контингент в Карабахе выполнил сложные задачи по разведению враждующих сторон и на данный момент решает в регионе плановые профильные задачи.