США передали украинским пограничникам 40 внедорожников

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. США передали Госпогранслужбе Украины 40 внедорожников для патрулирования труднодоступных приграничных районов. Об этом сообщает в пятницу посольство США на Украине на своей странице в Facebook .

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в ее усилиях по укреплению мира и безопасности. 4 февраля 2022 года Отдел технической помощи правоохранительным органам Украины посольства США в Киеве передал Государственной пограничной службе 40 полноприводных Mitsubishi", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная техника - часть пакета неотложной помощи пограничникам в размере $20 млн. Помощь также содержит другие транспортные средства, радиосвязь, средства индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование, добавили в посольстве.

3 февраля в Киев прибыл седьмой грузовой самолет с боеприпасами из США. Первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общей массой более 90 тонн прибыла на Украину из США 22 января. На следующий день в Киев доставили второй груз - американское оружие массой более 80 тонн. Еще через два дня, 25 января, на Украину прибыл третий самолет, с летальным вооружением. Затем 81 тонну боеприпасов разного калибра Киев получил из США 28 января. 31 января сообщалось о прибытии в Киев пятого самолета с 84 тоннами американских боеприпасов различного калибра, а уже на следующий день - шестого борта с 84 тоннами вооружения. Отмечалось, что поставки вооружения происходят в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на сумму $200 млн.