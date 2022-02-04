В Киеве с парковочной площадки исчезли 68 автомобилей Верховного суда Украины на $445 тыс.

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Украины заявил о пропаже с парковочной площадки ведомства 68 автомобилей на сумму более 12,5 млн гривен ($445 тыс.).

"В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Филиппа Орлика, 4, 4А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с собственником и материально-ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 523 569 гривен, которые принадлежали Верховному суду Украины", - сообщает в пятницу пресс-служба суда.

Отмечается, что после произошедшего инцидента Верховный суд Украины обратился в Национальную полицию.