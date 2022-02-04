АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян может посетить Турцию в марте для участия в дипломатическом форуме в Анталье. О такое вероятности сообщил в пятницу в интервью телеканалу A Haber вице-президент Турции Фуат Октай.

"Хотя недавнее освобождение Карабаха и процесс, который мы поддерживаем до конца, воспринимаются как война, на самом деле это ключ к миру. Были назначены специальные представители, делались взаимные положительные послания. Мы хотим, чтобы этот процесс ускорился, - отметил политик. - Премьер-министр Армении Пашинян приедет на дипломатический форум в Анталью".