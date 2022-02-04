Госдеп: контакты США и РФ подтверждают готовность решать проблемы в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в телефонном разговоре проинформировал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу о российско-американских дипломатических контактах, которые, по мнению Вашингтона, подтверждают готовность решать проблемы в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Кулеба "обсудили наращивание сил Россией вдоль границ Украины и те шаги, которые Украина и Соединенные Штаты делают, чтобы подтолкнуть Россию к выбору дипломатического взаимодействия, а не войны, и чтобы обеспечить безопасность и стабильность". Как следует из документа, "госсекретарь проинформировал министра иностранных дел о своем недавнем взаимодействии с российскими коллегами, которое подтвердило готовность решать совместные проблемы в сфере безопасности".

Кроме того, Блинкен заверил в "непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также четко заявил о готовности США совместно с союзниками и партнерами незамедлительно принять жесткие меры против России, если она решит пойти на эскалацию".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.