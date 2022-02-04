Британия направит дополнительный контингент в Эстонию в феврале

ТАЛЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Великобритания может направить дополнительный контингент военнослужащих в Эстонию в феврале, сообщил в пятницу британский посол в республике Росс Аллен.

"По нашему плану первые солдаты прибудут уже в этом месяце, - сказал он в эфире телеканала ETV+. - Сейчас наш находящийся в Германии полк готовится к переброске. Это примерно 850 военнослужащих, танки, артиллерийские орудия и так далее, то есть примерно такая же боевая группа, какая уже размещена в Эстонии".

По его словам, срок пребывания дополнительного контингента в Эстонии "зависит от обстоятельств". "Быть может, два-три месяца, но потом мы вместе с эстонскими партнерами оценим ситуацию с безопасностью в регионе и примем решения", - добавил он

30 января глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс сообщила, что власти Великобритании в два раза увеличивают воинский контингент в Эстонии, который действует в составе многонационального батальона НАТО.

В настоящий момент Великобритания командует батальоном НАТО в Эстонии численностью 1,2 тыс. человек, из которых около 900 являются подданными королевства. Теперь число британских военнослужащих в республике увеличится до 1,8 тыс. Кроме того, 140 британских военнослужащих сейчас числятся в составе многонационального батальона альянса в Польше под командованием США. Решение разместить батальоны НАТО в Эстонии и Польше, а также в Латвии и Литве было принято на саммите организации в Варшаве в 2016 году.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.