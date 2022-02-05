Госдеп считает, что Си Цзиньпину следовало убеждать Путина идти на деэскалацию по Украине

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что председателю КНР Си Цзиньпину следовало убеждать российского лидера Владимира Путина на их нынешней встрече в Пекине идти на деэскалацию вокруг Украины. Об этом заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

"Я думаю, что справедливо было бы сказать, что встреча между президентом [Владимиром] Путиным и председателем Си [Цзиньпином], а также совместное заявление России и Китая отражают подход, которому обе страны следуют уже в течение некоторого времени - они сближаются друг с другом. Однако, как я думаю, важно отметить, что встреча проходит в то самое время, когда Россия напрямую угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины", - утверждал он на специальном телефонном брифинге, посвященном предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Тихоокеанский регион.

"Эта встреча должна была бы предоставить Китаю возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути и деэскалации на Украине", - полагает представитель Госдепартамента.