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Госдеп считает, что Си Цзиньпину следовало убеждать Путина идти на деэскалацию по Украине

Встреча лидеров должна была бы предоставить Китаю возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути, отметили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что председателю КНР Си Цзиньпину следовало убеждать российского лидера Владимира Путина на их нынешней встрече в Пекине идти на деэскалацию вокруг Украины. Об этом заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

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"Я думаю, что справедливо было бы сказать, что встреча между президентом [Владимиром] Путиным и председателем Си [Цзиньпином], а также совместное заявление России и Китая отражают подход, которому обе страны следуют уже в течение некоторого времени - они сближаются друг с другом. Однако, как я думаю, важно отметить, что встреча проходит в то самое время, когда Россия напрямую угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины", - утверждал он на специальном телефонном брифинге, посвященном предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Тихоокеанский регион.

"Эта встреча должна была бы предоставить Китаю возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути и деэскалации на Украине", - полагает представитель Госдепартамента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКитайСи Цзиньпин
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