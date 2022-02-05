Telegraph: встреча Путина и Си Цзиньпина знаменует начало новой эры в геополитике

Издание отмечает, что встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в китайской столице, состоявшаяся в период "серьезной международной напряженности", знаменует начало "новой геополитической эры". Согласно газете, "отныне доминирование возглавляемого США глобального Запада более не будет рассматриваться как должное, с этим не будут мириться".

По мнению Daily Telegraph, "после десятилетних унижений" Россия и КНР "встали с колен и теперь перевернут несправедливый мировой порядок, сложившийся после холодной войны". При этом "непосредственным победителем" в данной ситуации называется Путин. Издание полагает, что наличие Китая в качестве союзника позволит России укрепить позиции на мировой политической сцене, а также смягчить последствия возможных санкций со стороны Запада в случае гипотетического вторжения РФ на Украину. Как указывает газета, поддержка КНР российских требований к США и НАТО по гарантиям безопасности, выраженная в совместном заявлении стран, может использоваться Москвой как козырь в диалоге с западными государствами.

Daily Telegraph также подчеркивает, что тесное партнерство между Китаем и Россией не позволяет США окончательно переключить фокус внимания на ситуацию в Тихоокеанском регионе, который рассматривался вашингтонской администрацией в качестве приоритетного внешнеполитического направления. В то же время издание считает, что даже при наличии у РФ "огромного ядерного арсенала и эффективной и имеющей боевой опыт армии" именно "гораздо более богатая и населенная" КНР будет задавать тон отношениям между странами. Газета заключает, что Москва и Пекин в настоящее время связаны общей целью - "положить конец Pax Americana".

Путин прибыл в Пекин в пятницу, где встретился с Си Цзиньпином. Это первый визит российского лидера в Китай с начала пандемии. В ходе российско-китайских переговоров на высшем уровне было принято Совместное заявление России и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.