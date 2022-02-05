США планируют новые контакты с союзниками по вопросам противодействия КНДР

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают одной из ключевых задач противодействие угрозам, связанным, по их мнению, с действиями Пхеньяна, американский спецпредставитель по КНДР Сон Ким вскоре проведет новые контакты с южнокорейским и японским коллегами. Об этом заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

"Безусловно, северокорейский вопрос и противодействие угрозе, которую представляют ядерная и ракетная программы Северной Кореи, являются приоритетом для Соединенных Штатов. Уверен, что то же самое можно сказать и о наших японских и южнокорейских партнерах", - отметил он на специальном телефонном брифинге, посвященном предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Тихоокеанский регион.

"Мы, конечно, продолжим тесные консультации с нашими партнерами в Токио и Сеуле и другими партнерами в регионе и в мире", - констатировал Критенбринк. "Мы много раз ясно давали понять, что по-прежнему готовы к серьезному и последовательному дипломатическому взаимодействию без предварительных условий. Чтобы добиться этого и достичь ощутимого прогресса, мы неоднократно обращались к Пхеньяну. Однако к настоящему времени так и не получили содержательного ответа", - подчеркнул он.

"Думаю, в ближайшие дни вы увидите, что наше продолжающееся тесное сотрудничество на трехсторонней основе получит дальнейшее развитие благодаря взаимодействию между послом Сон Кимом и его японским и южнокорейским коллегами", - сообщил помощник госсекретаря США.

Говоря о планируемой 12 февраля в Гонолулу (штат Гавайи) трехсторонней встречи Блинкена с главами МИД Японии и Южной Кореи, Критенбринк отметил, что на ней "коснутся наиболее серьезных вызовов в сфере безопасности в регионе".