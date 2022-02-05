Национальное собрание Франции отклонило резолюцию с призывом предоставить Ассанжу убежище

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) отклонило в ночь на субботу резолюцию с призывом к правительству страны предоставить политическое убежище основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу и упростить возможность получения убежища лицам, занимающимся схожей деятельностью. Об этом сообщили в Нацсобрании Франции.

Дебаты по документу продолжались в течение пятницы и затянулись до глубокого вечера.

По мнению авторов проекта, "преступление Ассанжа заключается в том, что он сообщил правду, занимался журналистикой". "Сейчас как никогда Франция должна предоставить убежище Ассанжу", отмечалось в предлагавшемся документе, обращенном к правительству республики.

Еще один пункт проекта резолюции, которая не имеет обязательной юридической силы, содержал призыв упростить порядок предоставления убежища для осведомителей. Для этого создатели проекта предлагали отменить для таких лиц необходимость находиться на территории Франции в момент обращения с соответствующей просьбой. По замыслу авторов документа, осведомители должны были получить возможность просить о предоставлении политического убежища в консульствах республики.

10 декабря 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции Ассанжа. В январе прошлого года Вестминстерский магистратский суд в Лондоне постановил, что выдача основателя WikiLeaks американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме.

Ассанж содержится в тюрьме Белмарш после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.