Канада направила на Украину самолет с нелетальным вооружением

ОТТАВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Канады направили на Украину транспортный самолет с нелетальным вооружением. Об этом в пятницу говорится в сообщении оборонного ведомства североамериканской страны.

"Минувшей ночью (ночь с 3 на 4 февраля - прим. ТАСС) <...> [военно-транспортный] самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения [для Украины]", - сказали в ведомстве.

В Минобороны пояснили, что это связано с недавним заявлением властей Канады о продолжающейся поддержке Киева на фоне ситуации на российско-украинской границе и расширением канадской тренировочной миссии в этой европейской стране Unifier ("Объединитель"). В самолет были загружены, в частности, средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и оборудование для ведения наблюдения. Также на Украину вылетела группа канадских специалистов, которые должны убедиться, что "украинские силы безопасности должным образом обучены для его обслуживания и использования".

Ранее Оттава объявила, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года. Кроме того, состав миссии будет увеличен со временем с 200 до 400 человек.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. В состав миссии входят примерно две сотни канадских военных. Ранее Оттава уже заявляла о поставках униформы и другого оборудования для украинской армии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.