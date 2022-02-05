США вернули исключения из санкций против Ирана, касающиеся мирного освоения атома

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Администрация США приняла решение вернуть действовавшие ранее исключения из режима санкций, которые позволяли Ирану получать от других стран, в том числе России, помощь в области мирного освоения атома. Об этом сообщил в пятницу сотрудник Госдепартамента США высокого ранга.

"Мы решили восстановить исключение из санкций, которое позволяет третьей стороне принимать участие в проектах в Иране, направленных на ядерное нераспространение и безопасность, в связи с растущими опасениями, касающимися нераспространения, в частности в связи с увеличением запасов обогащенного урана в Иране, - отметили во внешнеполитическом ведомстве США. - Без данного исключения из санкций не могут быть проведены подробные обсуждения технических вопросов с третьими сторонами относительно утилизации запасов и других действий, имеющих значение с точки зрения нераспространения".

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что принятие указанных мер не свидетельствует о том, что стороны "близки к достижению понимания относительно взаимного возвращения к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)". Сотрудник ведомства отметил, что "это не уступка Ирану". По его словам, при возвращении указанных исключений Вашингтон не исходит из принципа "услуга за услугу".

Суть исключений

Указанные исключения позволяли компаниям из России, Китая и европейских стран продолжать деятельность по мирному использованию атомной энергетики на ядерных объектах в Иране, не рискуя при этом попасть под действие американских ограничительных мер. Это напрямую затрагивало реактор на тяжелой воде в Араке, который Иран в рамках СВПД при поддержке других стран должен был перестроить для проведения ядерных исследований в мирных целях, а также обеспечение обогащенным ураном исследовательского реактора в Тегеране, вывоз отработанного топлива из Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа в мае 2020 года объявила о решении прекратить указанные временные исключения.

Как уточнили в пятницу в Госдепартаменте, "администрация Трампа предоставляла такие же исключения годами, поскольку признавала их важность с точки зрения нераспространения даже после безрассудного решения о выходе из СВПД". "Теперь мы возвращаем этот статус-кво", - пояснили в ведомстве.

В заявлении представителя Госдепартамента отмечается, что "технические обсуждения, проведение которых облегчается в свете исключения [из санкций], требуются в последние недели переговоров по СВПД". Кроме того, подчеркивается, что "сами исключения сыграли бы жизненно важную роль для обеспечения быстрого выполнения Ираном обязательств в ядерной сфере". "Если переговоры не приведут к возвращению к договоренностям по атому, данные технические консультации все равно будут содействовать достижению наших целей в сфере нераспространения", - добавили в ведомстве.

"Мы вводим эти исключения по простой причине: они позволят некоторым из наших международных партнеров проводить более подробные обсуждения по техническим вопросам, чтобы обеспечить сотрудничество, которое, по нашему мнению, отвечает нашим интересам в сфере нераспространения", - указал сотрудник Госдепартамента. По его словам, "проекты в сфере нераспространения и безопасности, осуществлять которые позволяли данные исключения, соответствуют [американским] ключевым национальным интересам, а также интересам региона и всего мира, они будут продолжены вне зависимости от исхода переговоров в Вене".

О ядерной сделке

СВПД был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Трамп, занимавший тогда пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение Вашингтоном обязательств по сделке.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), так и в формате отдельных консультаций с США без участия исламской республики, которая пока не готова к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в текущем месяце.