ТАСС, 5 февраля. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти в Киеве к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.

"Я прекрасно понимаю, что нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес", - заявила она в опубликованном в субботу интервью агентству DPA. По его данным, правительство ФРГ отвергло неоднократные требования Украины по поводу поставок оружия, сославшись на то, что Берлин с 2014 года выделил Киеву €2 млрд на реализацию различных гражданских проектов.

"В последние годы Германия оказывала Украине большую помощь из чувства ответственности и дружбы. Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих, - отметила Штрак-Циммерман. - Небольшая умеренность была бы уместна".

Берлин выступает против предоставления Киеву летального оружия, что неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время ФРГ находится под сильным давлением партнеров по Евросоюзу, прежде всего Польши и государств Балтии, а также США, которые требуют от Берлина "ясных сигналов" в адрес Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.