СМИ КНР: встреча Си Цзиньпина и Путина укрепила консенсус Китая и РФ в сфере безопасности

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в китайской столице перед проведением церемонии открытия зимних Олимпийских игр подтвердила консенсус обеих стран по вопросам, касающимся глобальной стратегической безопасности. Об этом в субботу пишут СМИ Китая.

"Китай и Россия выразили готовность сообща обеспечивать глобальную стратегическую безопасность и стабильность, а также устойчивое развитие", - говорится в статье газеты China Daily. В ней отмечается, что лидеры двух стран "выразили взаимную поддержку по вопросам, касающимся защиты национального суверенитета и интересов развития".

Синьхуа, перечисляя иностранных лидеров, присутствовавших на открытии пекинской зимней Олимпиады, упоминает Путина первым. Российский президент фигурирует в материалах агентства, посвященных Играм, как особый гость.

Газета Global Times в редакционной статье упоминает о важности заявления, принятого Путиным и Си Цзиньпином 4 февраля. В частности, обозреватели издания отмечают, что Китай и Россия придерживаются сходных позиций, понимая под демократией всеобщие человеческие ценности, а не привилегию ограниченного числа государств.

Китайские СМИ сообщают, что с 2013 года лидеры двух стран встречались 38 раз, последний - в апреле 2019 года. Они напоминают, что в 2014 году на зимней Олимпиаде в Сочи Си Цзиньпин и Путин договорились встретиться через восемь лет на Играх в Пекине.

Как подчеркивается в статье China Daily, в ходе встречи, которая состоялась в пятницу во второй половине дня в пекинской государственной резиденции "Дяоюйтай", главы двух государств "дали слово укрепить стратегические связи и координацию по международным вопросам ради более справедливого и равноправного мирового порядка".