Welt: Украина требует от Германии вооружений, которых нет у самого Бундесвера

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Дискуссиям вокруг возможных поставок Германией оружия Украине недостает реализма, так как Киев требует от Берлина вооружений, которых нет у самого Бундесвера. Об этом пишет в субботу газета Welt am Sonntag .

Издание напомнило, что ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал предоставить его стране "германские военные корабли, которые являются одними из лучших в мире", и "самые современные системы противовоздушной обороны". Оба желания нереалистичны, поскольку Бундесвер сам бы хотел их получить, пишет Welt. Так, военно-морским силам ФРГ, согласно докладу о ситуации с вооружениями в германской армии, не хватает кораблей, в том числе корветов, танкеров.

Такая же обстановка и с системами ПВО. Как отметила Welt, министру обороны Кристине Ламбрехт 31 января было доложено, что "защита от угроз с воздуха является темой, которая беспокоит сухопутные войска". Имеющиеся в распоряжении ЗРК Patriot, тактические баллистические и крылатые ракеты требуют срочной модернизации или даже замены.

"Об этом уже давно идут дискуссии. Постоянно не хватало денег. Украина также может нуждаться в боеприпасах, но и это не рассматривается, так как склады Бундесвера пусты", - пишет газета. Она отметила, что генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн сообщил о том, что необходимы €20 млрд для пополнения запасов боеприпасов. "Собственно говоря, нет ничего, что мы могли бы поставить и что изменило бы соотношение затрат и выгоды", - констатировал Карло Мазала, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене.

Причем возможности ограничены даже в том, что касается возможных поставок военного снаряжения. Украина попросила Минобороны ФРГ о военных касках и бронежилетах. Но, как оказалось, последних не хватает самим немцам, так что Ламбрехт предложила Киеву лишь 5 тыс. касок.

Список вооружений

В пятницу газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, оказавшийся в ее распоряжении, сообщила, что посольство Украины в Берлине направило в МИД ФРГ вербальную ноту с просьбой предоставить оборонительное оружие. Украинское правительство хочет получить "боевые средства противовоздушной и противоракетной обороны" и "боеприпасы для автоматических пушек калибром 23 и 30 мм". В списке - зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности, переносные ЗРК, стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками, электронные системы обнаружения, приборы ночного видения и камеры наблюдения.

Кроме того, Украина стремится добиться от Германии поставок бронированных автомобилей, роботизированных систем разминирования и дистанционного управления подрывом снарядов, раций, радаров, разведывательных станций, гидролокационных установок и санитарных машин. Причем говорится, что потребности "не исчерпаны", а список в случае необходимости может быть дополнен.

Позиции сторон

Берлин выступает против предоставления Киеву летального оружия, что неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время ФРГ находится под сильным давлением партнеров по Евросоюзу, прежде всего Польши и государств Балтии, а также США, которые требуют от Берлина "ясных сигналов" в адрес Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей". До сих пор в Берлине аргументировали свою позицию в том числе тем, что не было конкретных пожеланий со стороны Киева. Как отметила Suddeutsche Zeitung, теперь они официально поступили.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.