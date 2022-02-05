Суд в Грузии избрал залог $1,7 тыс. для депутата партии Саакашвили, обвиняемого в драке

ТБИЛИСИ, 5 февраля. /ТАСС/. Городской суд Рустави избрал залог в размере 5 тыс. лари (около $1,7 тыс.) для депутата парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе по делу о драке в октябре 2021 года. Об этом в субботу сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

"Избрать залог в размере 5 тыс. лари для обвиняемого Давида Киркитадзе", - цитирует Первый канал судью Кетеван Луашвили.

Прокуратура требовала залог для депутата в размере 10 тыс. лари (около $3,4 тыс.), а сторона защиты просила оставить обвиняемого без меры пресечения или в крайнем случае назначить залог 1 тыс. лари (около $335). Адвокат Киркитадзе утверждал, что со стороны депутата нет опасности уничтожения улик, давления на свидетелей или повторного совершения преступления.

Сам Киркитадзе считает обвинения сфабрикованными. Он в знак протеста покинул заседание, заявив, что не будет участвовать в судебных слушаниях. "Грузинский суд не то место, где человек может найти справедливость. Наглядным примером этого являются судебные процессы над Михаилом Саакашвили", - сказал он. Предварительное судебное слушание назначено на 14 марта.

Генпрокуратура Грузии в пятницу сообщила, что возбудила уголовное дело против Киркитадзе за драку, которая произошла в октябре 2021 года у офиса партии в городе Рустави. В прокуратуре утверждают, что в октябре у офиса "Национального движения" группа людей проводила митинг, опротестовывая политику оппозиционной партии, а также участие депутата Киркитадзе в муниципальных выборах. Митинг перерос в потасовку, позже СМИ распространили кадры, на которых видно, как Киркитадзе ногой бьет одного из участников потасовки.

Помимо Киркитадзе уголовное дело возбуждено против еще троих участников драки. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статье "Насилие, совершенное группой лиц в отношении двух или более лиц" УК Грузии, что карается лишением свободы до двух лет.