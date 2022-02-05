{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Макрон и Джонсон считают дипломатическое решение приоритетом в ситуации вокруг Украины

Лондон и Париж продолжат сотрудничать в выработке санкций на случай российского вторжения на Украину

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон считают приоритетной задачей поиск дипломатического пути выхода из напряженной ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу канцелярией главы британского правительства по итогам телефонной беседы двух лидеров.

"Лидеры ознакомили друг друга с ходом проводимых обеими сторонами переговоров с международными партнерами, затронув и состоявшийся на этой неделе визит премьер-министра в Киев, - говорится в документе. - Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения в условиях наблюдающейся напряженности должен оставаться первоочередным приоритетом".

Лондон и Париж продолжат сотрудничать в выработке санкций на случай российского вторжения на Украину.

Джонсон и Макрон обсудили укрепление восточных рубежей НАТО и считают необходимым единство членов альянса.

Теги
УкраинаВеликобританияФранцияДжонсон, БорисМакрон, Эмманюэль
Лукашенко заявил, что готов оставить руководство Белоруссией, если в стране будет спокойно
По словам президента Белоруссии, "не дай бог попасть в ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств"
Читать полностью