Макрон и Джонсон считают дипломатическое решение приоритетом в ситуации вокруг Украины

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон считают приоритетной задачей поиск дипломатического пути выхода из напряженной ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу канцелярией главы британского правительства по итогам телефонной беседы двух лидеров.

"Лидеры ознакомили друг друга с ходом проводимых обеими сторонами переговоров с международными партнерами, затронув и состоявшийся на этой неделе визит премьер-министра в Киев, - говорится в документе. - Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения в условиях наблюдающейся напряженности должен оставаться первоочередным приоритетом".

Лондон и Париж продолжат сотрудничать в выработке санкций на случай российского вторжения на Украину.

Джонсон и Макрон обсудили укрепление восточных рубежей НАТО и считают необходимым единство членов альянса.