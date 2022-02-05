В Берне высказались за обсуждение озабоченностей РФ по безопасности на площадке ОБСЕ

ЖЕНЕВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария получила послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова по проблемам безопасности и приняла к сведению изложенную позицию. Об этом заявил в субботу ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Валентин Клива, подчеркнув, что в Берне считают ОБСЕ подходящей площадкой для обсуждения озабоченностей Москвы.

Федеральный президент Иньяцио Кассис, являющийся также главой внешнеполитического ведомства Швейцарии, "получил соответствующее письмо", сказал Клива. "В этом письме министр иностранных дел России объясняет российские идеи относительно европейского порядка безопасности. Мы приняли к сведению точку зрения министра Лаврова", - отметил официальный представитель. По его словам, поскольку в послании речь идет о решениях ОБСЕ, то эта организация "является подходящей площадкой для обсуждения озабоченностей России". "Польское председательство в ОБСЕ начнет процесс диалога на следующей неделе. Швейцария поддерживает этот подход", - заключил Клива.

Сергей Лавров 28 января направил главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран послание по тематике неделимости безопасности.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.