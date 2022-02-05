В ЛНР заявили, что силы Киева продолжают подготовку наступления в Донбассе

ЛУГАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Военные Луганской народной республики (ЛНР) продолжают фиксировать шаги Вооруженных сил Украины (ВСУ), свидетельствующие о подготовке Киева к развязыванию боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил в субботу на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции (УНМ) ЛНР Антон Микужис.

"Мы продолжаем фиксировать мероприятия подготовки вооруженных формирований Украины к развязыванию боевых действий", - приводит слова представителя оборонного ведомства ЛНР агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

По словам Микужиса, на позициях 34-го батальона 57-й бригады ВСУ зафиксированы два расчета беспилотных летательных аппаратов из состава разведывательной роты, целью которых является разведка переднего края обороны ЛНР и уточнение данных для стрельбы украинской артиллерии. Офицер пресс-службы добавил, что на позициях 3-го батальона 79-й бригады ВСУ проведена рекогносцировка местности под руководством командира бригады Александра Луценко.

Кроме того, разведка сил ЛНР фиксирует подвоз украинскими силовиками боеприпасов в район силовой операции в Донбассе. "В подразделениях 3-го батальона 30-й бригады [ВСУ] проводится восполнение запасов боеприпасов к стрелковому оружию и минометам, осуществляется дозаправка военной техники", - сообщил Микужис. Он добавил, что, согласно разведданным, на позициях 24-й бригады ВСУ совместные группы СБУ и ВСП (военной службы правопорядка) изымают сотовые телефоны у украинских военнослужащих, чтобы не допустить утечки информации о проводимых в соединении мероприятиях по подготовке к наступательным действиям.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко 26 января сообщал, что ВСУ ведут подготовку к переходу к активным боевым действиям в Донбассе, тщательно скрывая стягивание сил. При этом начальник управления Народной милиции заявлял, что ВСУ в настоящее время не готовы к наступлению по всей линии соприкосновения.

С 9 января в Донбассе отмечен рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.