Столтенберг и Макрон обсудили Украину перед визитом президента Франции в РФ

БРЮССЕЛЬ, 5 февроля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию на границе Украины перед визитом президента Франции в Россию. Об этом Столтенберг написал в субботу в Twitter.

"Провел хороший телефонный разговор с президентом Эмманюэлем Макроном о размещении российских сил на территории и вокруг Украины. Я приветствую его личную приверженность к двойному подходу НАТО к России, основанное на диалоге и сдерживании. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент", - заявил генсек.

Как сообщили в Елисейском дворце, в ходе разговора Макрон подчеркнул необходимость "продолжать усилия по снижению напряженности в регионе через диалог". Также он заявил о важности соблюдения "основных принципов европейской безопасности и суверенитета государств".

Данный разговор состоялся в преддверии визита французского лидера в Россию, намеченного на 7 февраля.

Как ранее сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, визиты Макрона 7 февраля в Москву, а затем 8 февраля в Киев станут продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины. Кроме того, за последние недели между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном состоялось три телефонных разговора, посвященных данной теме: 28 и 31 января, а также 3 февраля.