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СМИ: кабмин ФРГ отказал Deutsche Welle в сопровождении Шольца во время визита в Москву

Как пишет Der Tagesspiegel, решение может быть связано с тем, что канцлер намерен избежать конфликта с российским руководством

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Представители медиакомпании Deutsche Welle не войдут в группу немецких журналистов, которые будут сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву 15 февраля. Об этом сообщила в субботу газета Der Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники.

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По ее информации, правительственное ведомство печати и информации отказало Deutsche Welle в участии ее представителей в поездке в Россию. Как пишет Der Tagesspiegel, решение может быть связано с тем, что Шольц намерен избежать конфликта с руководством РФ.

Канцлер посетит 14 февраля Киев, а оттуда на следующий день отправится в Москву. Основной целью визитов является урегулирование кризиса вокруг Украины.

Теги
УкраинаГерманияРоссияШольц, Олаф
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