Лукашенко заявил о невозможности войны на Украине и в Европе

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Западные страны понимают бесперспективность противостояния с ОДКБ, поэтому война на Украине и в Европе невозможна. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала " Соловьев Live ". Фрагменты беседы были опубликованы в субботу.

По мнению Лукашенко, в современном мире никто не заинтересован в том, чтобы отказаться от мирной жизни и выносить тяготы, подобные тем, которые перенесли жители Белоруссии и других стран во время Второй мировой войны. "Слишком комфортно мы живем, - пояснил он. - Это очень важно, когда человек начинает думать, мозгами шевелить. Завтра война, и надо вместо итальянского дома в землянку сесть, как у нас в Беларуси было".

На Западе убедились в военной мощи ОДКБ, считает Лукашенко. "ОДКБ что показало? Когда они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша", - отметил президент.

Он обратил внимание на то, как быстро было принято решение о помощи Казахстану во время январских событий, как оперативно развернули контингент и что произошло, если бы потребовалось прислать дополнительные войска. "Если бы надо - там бы увеличились эти силы. Мы возле Алма-Аты, а Путин в Нур-Султане взяли аэропорты под контроль. Теперь же понятно, почему их взяли. Мы бы пешком не пришли бы туда - за тысячу километров в течение нескольких часов после нами принятого решения", - пояснил Лукашенко.

Бесперспективность нападения

По мнению президента, западные государства понимают бесперспективность войны со странами ОДКБ, прежде всего с Россией. "Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать", - подчеркнул он.

То же самое касается и Украины. "Украина никогда с нами не будет воевать, - уверен белорусский президент. - Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются". "Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку и покажем", - добавил Лукашенко, обращаясь к Соловьеву.

"Как только чуть-чуть запахло, [президент Украины] Володя Зеленский сразу трухнул", - заключил Лукашенко, комментируя реакцию украинского лидера на обострение ситуации.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.