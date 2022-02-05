Журналистов Deutsche Welle пригласили участвовать в поездке Шольца в Москву

Об этом сообщил в субботу в Twitter официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

"Во избежание каких-либо недоразумений: Deutsche Welle приглашена в поездку канцлера в Москву", - написал он, комментируя информацию газеты Der Tagesspiegel о том, что возглавляемое им правительственное ведомство печати якобы отказало Deutsche Welle в участии ее представителей в поездке в Россию.

Как указывало издание в своей статье, такое решение могло быть связано с тем, что Шольц намерен избежать конфликта с руководством РФ. Канцлер посетит 14 февраля Киев, а оттуда на следующий день отправится в Москву. Основной целью визитов является урегулирование кризиса вокруг Украины. При этом на материал газеты уже успели отреагировать в оппозиционном блоке ХДС/ХСС. Эксперт по вопросам прав человека фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Михаэль Бранд назвал "настоящим позором" такой отказ кабмина взять репортеров Deutsche Welle с собой в Москву.