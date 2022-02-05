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Председателем Африканского союза сроком на один год стал президент Сенегала Маки Саль

Он сменил на этом посту президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди

РАБАТ, 5 февраля. /ТАСС/. Председателем Африканского союза (АС) сроком на один год в субботу стал президент Сенегала Маки Саль. Об этом сообщила пресс-служба панафриканской организации.

Саль на посту председателя АС сменил президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди. Символическая церемония состоялась в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где открылся 35-й саммит АС, в присутствии глав государства и правительств стран-членов Афросоюза.

Африканский союз, объединяющий 55 государств континента, был основан летом 2002 года как правопреемник Организации африканского единства. Штаб-квартира АС находится в Аддис-Абебе.

Теги
Саль, МакиСенегалЧисекеди, Феликс
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