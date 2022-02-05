Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО, если ее изберут президентом

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Марин Ле Пен, баллотирующаяся на пост президента Франции от партии "Национальное объединение", пообещала, что в случае победы примет меры для выхода страны из НАТО.

"Мы должны свободно защищать наши интересы, отказаться от воинствующей логики блоков и вернуться к стратегии равенства, благодаря которой наша страна стала великой, - сказала она, выступая в субботу на предвыборном митинге в Реймсе. - Поэтому мы выйдем из интегрированного командования НАТО, чтобы нас больше не втягивали в чужие конфликты".

Обращаясь к сторонникам, Ле Пен подчеркнула, что "защита отечества и жизненно важных интересов не может быть делегирована" и только французская армия должна защищать Францию и ее интересы. По словам политика, военный потенциал Франции может быть усилен за счет слаженной работы с союзниками и политики ядерного сдерживания. "В нынешних условиях новой холодной войны Франция должна заставить услышать свой голос на международной арене, в том числе используя свое положение в Совете Безопасности ООН. Это дипломатическая привилегия, доставшаяся нам от генерала [Шарля] де Голля, и мы ни с кем не намерены ее делить", - заключила она.

Во время президентской кампании 2017 года Ле Пен также выступала за выход из НАТО. Параллельно с этим шагом она обещала увеличить во время своего пятилетнего срока бюджетные расходы на военные нужды Франции до 3% ВВП страны.

Франция стояла у истоков Североатлантического договора, заложившего основу НАТО. В 1966 году Франция по решению де Голля, занимавшего тогда пост президента, вышла из военного командования НАТО, сохранив присутствие лишь в политической структуре организации в контексте конфликта с США. Тогда штаб-квартира альянса была переведена из Парижа в Брюссель, а на территории Франции были закрыты военные базы США. В 2009 году при президенте Николя Саркози Париж полностью восстановил свое членство в НАТО.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля. График избирательной кампании позволяет претендентам выдвигать свою кандидатуру до начала марта. В настоящее время предвыборные кампании ведут около 40 политиков.