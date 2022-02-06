Премьер Перу ушел в отставку на четвертый день после своего назначения

ГАВАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто заявил в субботу о своей отставке из-за появления в местной прессе информации о том, что его супруга в 2016 году обвиняла его в домашнем насилии по отношению к себе и дочери.

"Я признаю поражение, нанесенное мне газетами Перу, которые <…> связаны с ультраправыми, - заявил он в эфире государственного телевидения. - [Обвинения] построены на ложной информации. Я собираюсь подать в суд на людей, которые заявляли, что это правда".

Президент Перу Педро Кастильо во вторник привел к присяге новый состав кабинета министров, который стал третьим с момента вступления главы государства в должность в июле прошлого года.