Представители США и Польши провели консультации по Украине, безопасности и энергетике

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Представители США и Польши обсудили взаимодействие в ситуации вокруг Украины и провели межведомственные консультации по вопросам, касающимся безопасности, энергетики, а также ряда других сфер. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, распространенном в субботу пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, американские и польские официальные лица провели в пятницу в Вашингтоне заседание в рамках двустороннего стратегического диалога. Оно включало "консультации министра иностранных дел Польши Збигнева Рау и госсекретаря США Энтони Блинкена".

"Рабочие группы в рамках стратегического диалога обсудили двустороннее сотрудничество по региональной и коллективной безопасности, военно-политические вопросы, энергобезопасность, включая изменение климата и сотрудничество в сфере ядерной энергетики, экономическое развитие, сотрудничество в рамках Инициативы трех морей, укрепление демократических ценностей и институтов по линии ОБСЕ в Европе, в Евразии и в собственных странах", - отмечается в заявлении. В консультациях приняли участие "представители высокого ранга" ряда профильных ведомств.

"США и Польша проконсультировались относительно важности ведущей роли Польши в ОБСЕ с точки зрения дипломатического урегулирования региональных конфликтов. Обе стороны выразили твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и обязались координировать усилия, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию", - подчеркивается в документе.

Как полагают стороны, указанный диалог "демонстрирует прочность и важность двусторонних отношений в то время, как США и Польша сосредоточивают внимание на восточном фланге НАТО из-за российской агрессии". "Сотрудничество США и Польши направлено на достижение наших совместных целей по обеспечению безопасности и поддержке демократических устремлений народа Белоруссии, а также европейской и евроатлантической интеграции Украины", - говорится в совместном заявлении. В нем также отмечается: "США и Польша подчеркнули важность двустороннего партнерства в противодействии общим угрозам и вызовам. Стратегический диалог был сосредоточен на общих ценностях и интересах, подтвердил прочное, стабильное и углубляющееся сотрудничество между США и Польшей и нашу общую приверженность наращиванию взаимодействия по широкому кругу направлений".

Как следует из документа, стороны намерены провести следующую ежегодную встречу в рамках стратегического диалога в Варшаве в начале 2023 года.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.