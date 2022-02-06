Борис Джонсон поздравил Елизавету II с 70-летием правления

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил признательность главе государства королеве Елизавете II за ее 70-летнее служение нации. Об этом говорится в заявлении председателя правительства, распространенном в воскресенье, день, когда отмечается платиновый юбилей правления монарха.

"Как бы темна ни была смерть, свет и жизнь сильнее".

"Как бы темна ни была смерть, свет и жизнь сильнее". Высказывания Елизаветы II

"Сегодня на самом деле исторический момент: Ее Величество королева станет первым британским монархом, который отпразднует платиновый юбилей, - сказал Джонсон. - За 70-летнее правление она продемонстрировала вызывающее вдохновение чувство долга и непоколебимую преданность нации".

"Я выражаю ей признательность за долгие годы служения и с нетерпением жду лета, когда мы сможем вместе как страна отметить ее историческое правление", - добавил Джонсон, который стал 14-м премьер-министром Великобритании с того момента, как Елизавета II сменила своего умершего отца Георга VI (1895-1952) во главе государства.

О праздновании юбилея

Мероприятия, приуроченные к 70-летию царствования Елизаветы II, будут проходить в течение всего года, однако своего пика торжества достигнут в начале лета, когда британцев ждут четырехдневные длинные выходные. Со 2 по 5 июня для посетителей также будут открыты Сандрингем и замок Балморал в Шотландии. 2 июня в центре Лондона пройдет парад, в котором примут участие 1,4 тыс. военнослужащих из разных подразделений вооруженных сил и 400 музыкантов. 3 июня будет организована праздничная служба в соборе Святого Павла в британской столице, а на следующий день в Букингемском дворце состоится концерт, на котором выступят звезды со всего мира. В Виндзоре 5 июня состоится праздничный обед на открытом воздухе, где за полукилометровым столом разместятся больше полутора тысяч приглашенных, представляющих все слои британского общества.

Что же непосредственно самого юбилейного дня, то Ее Величество проведет его в своем любимом загородном поместье Сандрингем в графстве Норфолк без особых торжеств. Это объясняется тем, что день вступления на престол также является и днем смерти отца королевы, в память о котором дата начала царствования широко не отмечается.

В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне. Соответственно, она стала первым британским монархом, который достиг платинового юбилея.

Среди женщин, которым довелось царствовать, 95-летняя Елизавета II была на троне дольше всех в мировой истории. Однако пока она не превзошла достижение французского короля Людовика XIV (1638-1715), который провел на престоле 72 года и 110 дней. Подтвержденный рекорд самого долгого правления принадлежит Собузе II - королю Свазиленда (ныне - Эсватини), который был объявлен верховным вождем в четырехмесячном возрасте и правил 82 года и 254 дня.