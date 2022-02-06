Reuters назвал возможное число жертв при вторжении России на Украину

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Американские чиновники полагают, что Россия подготовила примерно 70% сил, которые якобы понадобились бы для "вторжения на Украину". Эта версия приводится в материале, опубликованном в субботу агентством Reuters .

"Если Россия решит вторгнутся в [украинскую] столицу Киев, то та падет через пару дней, сказали официальные лица США", - отмечается в материале. Как в нем утверждается, "согласно оценкам США, военные потери Украины могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек, а российские - от 3 тыс. до 10 тыс., потери среди гражданских могут составить от 25 тыс. до 50 тыс. человек". Кроме того, американские чиновники якобы полагают, что "полномасштабное вторжение повлекло бы перемещение миллионов беженцев".

Официальные лица США ранее неоднократно выступали с утверждениями о якобы возможном вторжении РФ на украинскую территорию, при этом они меняли свои версии относительно сроков такого развития событий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории.

Reuters признает, что "официальные лица США не предоставили доказательств, которые бы подтверждали их оценки относительно российских сил". В материале утверждается со ссылкой на американских чиновников, что "Россия подготовила примерно 70% сил, которые, как она считает, нужны для полномасштабного вторжения на Украину, и отправляет дополнительные батальонные тактические группы". Согласно приведенной версии, "за последние две недели" число указанных групп "в приграничном районе выросло с 60 до 83 <...>, а еще 14 находятся в пути".

"Что касается времени вторжения, ожидается, что земля сильнее всего промерзнет примерно к 15 февраля, сообщили официальные лица, это позволит российским силам перемещать технику не по дорогам. Такие условия сохранятся до конца марта", - говорится в публикации.

Позиция России

Посол РФ в США Анатолий Антонов в пятницу, отвечая на вопрос издания Newsweek о подготовке операций "под чужим флагом" на Украине, подчеркнул, что "Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой "российской агрессии". "Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли "утечки" неких разведданных с упомянутыми вами кощунственными и голословными обвинениями".

"Складывается ощущение, что американские пиарщики в стремлении скомпрометировать Россию действуют по принципу "бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет". Мы знаем цену такому "компромату" американских спецслужб, которые крепко опозорились, вручив в свое время госсекретарю США пробирку с белым порошком для оправдания вторжения в Ирак", - добавил Антонов. Он отметил, что "Россия не собирается ни на кого нападать". "Нам нужны добрососедские отношения с братским украинским народом", - подчеркнул Антонов.