Британский премьер объявил о новых назначениях после череды отставок в своей канцелярии

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил в субботу о новых назначениях в премьерской канцелярии после произошедшей на этой неделе череды отставок. Масштабные перестановки на Даунинг-стрит связаны с последствиями скандала, серьезно ослабившего позиции главы кабмина.

"Перестановки на ключевых должностях в моей команде, о которых я объявляю сегодня [в субботу], помогут улучшить работу Даунинг-стрит, 10, усилят роль кабинета и наших коллег-депутатов, а также ускорят выполнение приоритетной задачи, которой является выравнивание уровня жизни в стране", - отметил Джонсон, заявление которого опубликовано на сайте правительства.

Ранее на этой неделе свои посты покинули руководитель аппарата Даунинг-стрит Дэн Розенфельд, глава управления внутренней политики Мунира Мирза, директор по связям с общественностью Джек Дойл, личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс и советник Джонсона по вопросам равноправия Елена Нарозански. В начале недели премьер пообещал навести порядок в своей канцелярии и изменить организацию ее работы из-за скандала с вечеринками, которые регулярно проводились на Даунинг-стрит в период действия строгих коронавирусных ограничений.

Теперь стало известно, что главой премьерского аппарата назначен парламентарий Стив Баркли, который будет совмещать новую должность с уже занимаемыми им постами руководителя секретариата кабинета министров и канцлера герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям). Ему поручено руководить процессом интеграции премьерской канцелярии с секретариатом кабмина. Бывший журналист вещательной корпорации Би-би-си Гито Харри будет отвечать за связи с общественностью в новой команде Джонсона. Харри занимал при нем ту же должность, когда нынешний премьер был мэром Лондона в 2008-2016 годах.

Джонсон сталкивается с серьезным давлением со стороны оппозиции и ряда консерваторов из-за скандала с вечеринками на Даунинг-стрит. Как сообщили в четверг британские СМИ, существует реальная вероятность того, что в ближайшее время в парламенте на голосование может быть вынесен вопрос о доверии премьеру. Голосование состоится, если 15% депутатов от Консервативной партии, заседающих в Палате общин (54 человека), заявят об утрате доверия. Открыто отставки Джонсона в настоящее время требуют 14 сопартийцев.