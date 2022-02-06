Глава Минобороны ФРГ исключила поставки оружия Киеву

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт исключила поставки Германией оружия Киеву, обосновав это тем, что диалог по урегулированию конфликта на Украине продолжается. Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе "Функе".

"Правительство ФРГ уже давно - и в предыдущие легислатурные периоды - придерживается ясной позиции, согласно которой мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы еще больше обострить там ситуацию", - отметила Ламбрехт. По ее словам, отсылка к тому, что Германия предоставляла его курдам на севере Ирака, не выдерживает критики. "Это была совершенно другая ситуация", - считает министр. Она указала на то, что "там убивали и продавали в рабство людей", а у правительства ФРГ не было вообще стороны - контрагента, с кем можно было бы вести диалог для решения проблемы.

"Во время конфликта на Украине у нас есть партнеры, которые снова сидят за столом переговоров, например, в Совете Россия - НАТО и в нормандском формате. Поэтому наша задача сейчас - деэскалация. Мы хотим урегулировать этот конфликт мирным путем", - подчеркнула Ламбрехт, напомнив о предоставлении Киеву 5 тыс. военных касок и той помощи, которую уже оказывает Украине Федеративная Республика.

В то же время министр не исключила, что Германия в свете обострения кризиса вокруг Украины может направить дополнительные силы в Литву. "В принципе готовы силы для подкрепления, мы сейчас обсуждаем с Литвой, что конкретно имело бы смысл. Каждый в НАТО может на нас положиться", - сказала она.

Одновременно глава Минобороны отметила, что вопрос вступления Украины в альянс "сейчас даже не находится на повестке дня".

Ламбрехт также снова пригрозила России "серьезными последствиями" в случае нарушения территориальной целостности Украины. "Здесь обсуждаются все варианты [санкций]", - утверждала она.

Позиция Берлина

Официальный Берлин выступает против предоставления Киеву летального оружия, что неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время ФРГ находится под сильным давлением партнеров по Евросоюзу, прежде всего Польши и государств Балтии, а также США, которые требуют от Берлина "ясных сигналов" в адрес Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.