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Кризис на Украине

СМИ: Великобритания направила на Украину отряд спецназа

В его состав входят более 100 человек

ТАСС, 6 февраля. Великобритания направила отряд сил специального назначения численностью более 100 человек на Украину. Об этом в субботу сообщила газета Daily Mirror.

По данным источников газеты, главной задачей британских военнослужащих станет обучение украинских солдат разведывательно-диверсионным действиям и снайперскому делу, а также "противодействию повстанцам". "Британский спецназ был направлен в регион для оказания помощи и консультирования украинских военных. Они [британские военнослужащие - прим. ТАСС] обладают широким набором навыков, которые <...> будут очень полезны украинским войскам", - сказал собеседник газеты.

В отряд входят, в частности, бойцы специальной авиадесантной службы (SAS) и службы десантных кораблей специального назначения (SBS). Кроме того, в группу вошли солдаты из специальных разведывательных частей Соединенного королевства.

Как передает Daily Mirror, переброска Великобританией такого большого количества военных из элитных подразделений на Украину стала возможна из-за того, что основные силы этих подразделений больше не несут службу в Афганистане.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаВеликобританияКризис на Украине
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