Лидер германского ХДС допустил совместные европейские поставки оружия на Украину

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц допустил возможность совместных поставок оборонительного оружия на Украину, при этом исключив поставки только со стороны ФРГ. Такое мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag .

"О поставках оружия только из Германии не может быть и речи. Но, на мой взгляд, возможна совместная европейская поставка оборонительного оружия на Украину, - отметил Мерц. - Это то, что [вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ] Роберт Хабек правильно сказал в прошлом году".

Вместе с тем лидер ХДС не исключил ужесточения санкций против России в случае ее якобы имеющего места агрессивного поведения в отношении Украины. "Мы должны быть в состоянии себе это позволить. Мир важнее процветания. Поэтому все варианты рассматриваются", - утверждал Мерц.

Кроме того, политик подверг критике позицию действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно ситуации вокруг Украины. "В таких условиях канцлер должен ездить на переговоры и сам приглашать, он должен выработать европейскую позицию", - считает Мерц. При этом он утверждал, что "при Шольце на посту главы правительства Германии явно нравится ее роль аутсайдера, скептика и препятствия на пути европейской стратегии".

Официальный Берлин выступает против предоставления Киеву летального оружия, что неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время ФРГ находится под сильным давлением партнеров по Евросоюзу, прежде всего Польши и государств Балтии, а также США, которые требуют от Берлина "ясных сигналов" в адрес Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.