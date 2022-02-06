Макрон заявил, что нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии визита в Москву.

"Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся от диалога, а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС - Россия, то невозможно урегулировать ни один конфликт", - сказал Макрон в интервью парижскому еженедельнику le Journal du Dimanche.

"Ведь в этом случае мы позволяем другим говорить от нашего имени и не можем больше содействовать нашей коллективной безопасности", - заметил он. Комментируя ситуацию вокруг Украины, он подчеркнул, что "сейчас необходимо снизить напряженность путем диалога, чтобы избежать вооруженного конфликта".