Земан заявил об отсутствии доказательств нахождения агентов РФ на складах во Врбетице

ПРАГА, 6 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии не располагает доказательствами, что агенты российских спецслужб проникли на территорию складов во Врбетице (восток Чехии), где в 2014 произошли взрывы, в причастности к которым в Праге обвинили Москву. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в воскресенье в интервью телеканалу CNN Prima NEWS.

"Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории [военных] складов во Врбетице", - отметил Земан.