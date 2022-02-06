В Алма-Ате с 7 февраля отменят действие высокого уровня террористической опасности

НУР-СУЛТАН, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Алма-Аты приняли решение отменить с 7 февраля высокий оранжевый уровень террористической опасности в связи со стабилизацией ситуации в городе.

Что мы знаем о них (а что нет)

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В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы. Что мы знаем о них (а что нет)

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Об этом информировал в воскресенье оперативный штаб.

"Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в городе Алматы. Согласно принятому руководителем штаба решению на территории мегаполиса с 00:00 часов 7 февраля (21:00 мск) отменяется действие высокого оранжевого уровня террористической опасности", - говорится в заявлении.

При этом специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы.