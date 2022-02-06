Лукашенко заявил, что уйдет на пенсию, если перестанет чувствовать поддержку народа

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что готов уйти на пенсию, если почувствует, что его больше не поддерживает большая часть населения страны. Кадры интервью были показаны в воскресенье в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".

"Если бы я только почувствовал, что большинство белорусского народа по закону Лукашенко не поддерживают, судьба Лукашенко им же была решена в течение суток", - заявил Лукашенко, уточнив, что ушел бы "на пенсию".

На вопрос Владимира Соловьева, готов ли Лукашенко отдать власть, глава государства ответил - "элементарно". "Кому? Это уже пусть народ определит", - уточнил он.

Во фрагментах интервью, показанных в субботу, Лукашенко заявил также, что готов оставить руководство страной, если обстановка там нормализуется. На вопрос Владимира Соловьева, сколько еще лет он будет возглавлять государство, президент ответил, что "всегда будет" в случае начала войны или возникновения ситуации наподобие той, которая сложилась после президентских выборов в 2020 году. Если обстановка нормализуется, отметил Лукашенко, то страна определится с его преемником.